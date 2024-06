Calciomercato Juventus, cosa manca per l'arrivo di Douglas Luiz

Quasi una rivoluzione, quella da cui è attesa la Juventus. I bianconeri, che dopo l'esonero di Massimiliano Allegri hanno deciso di dar vita ad nuovo progetto sotto la guida in panchina di Thiago Motta, si apprestano infatti a cambiare diversi elementi in rosa per soddisfare le richieste del nuovo tecnico. L'ex allenatore del Bologna ha chiesto rinforzi un po' in tutti i reparti, compreso ovviamente quello di centrocampo, considerato essenziale per costruire una squadra con ambizioni di vertice. Il principale obiettivo, come noto, è Douglas Luiz, brasiliano classe 1998 in forza da cinque stagioni agli inglesi dell'Aston Villa (in precedenza, per lui, esperienze al Vasco da Gama e al Girona).

Douglas Luiz-Juventus, la trattativa

La trattativa per portare a Torino il nazionale verdeoro va avanti ormai da diverse settimane e, finalmente, si intravede la possibile fumata bianca. L'accordo con gli inglesi è stato infatti trovato attraverso l'inserimento nell'operazione di due contropartite tecniche: la prima risponde al nome di Samuel Iling-Junior, che nel corso dell'ultima stagione ha raccolto complessivamente 27 presenze segnando una rete, la seconda a quello di Weston McKennie, reduce da un'annata in cui ha messo insieme 38 gettoni. Proprio lo statunitense, tuttavia, sta frenando il buon esito dell'affare: ad oggi il centrocampista, che in sede di trattativa di rinnovo con la Juventus aveva chiesto quattro milioni di euro annui contro i 2,5 percepiti attualmente, non ha infatti ancora raggiunto l'accordo con l'Aston Villa sull'ingaggio, con alcuni dettagli ancora da limare.

Dall'ambiente bianconero, in ogni caso, non filtrano particolari preoccupazioni: il club ha infatti fiducia di riuscire a chiudere l'operazione già nei prossimi giorni o, al massimo, entro la fine della prossima settimana. Per la felicità di Thiago Motta, che in Douglas Luiz troverebbe il metronomo perfetto per dettare i tempi alla sua squadra.