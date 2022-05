Calciomercato Juventus, rivoluzione in estate: rinforzi in tutti i reparti

Zero titoli, come non accadeva da dieci anni. La stagione della Juventus, sconfitta in finale di Coppa Italia dall'Inter, si chiuderà senza trofei all'attivo: una debacle assoluta, considerate le premesse della vigilia. Un flop clamoroso che spingerà la dirigenza ad una profonda rivoluzione in sede di mercato, con rinforzi un po' in tutti i reparti: l'attuale rosa, nel corso di questi mesi, ha infatti mostrato limiti sia tecnici che, soprattutto, caratteriali, con evidenti problemi di personalità. Il solo arrivo di Vlahovic, prelevato a gennaio dalla Fiorentina, non è bastato a salvare l'annata bianconera, a testimonianza di come non basti un singolo giocatore per cambiare l'impronta di una squadra.

Juventus, in estate rinforzi in tutti i reparti

La Juventus, in estate, procederà quindi a diverse operazioni in entrata. Reparto in cui sono attesi i movimenti maggiori è il centrocampo: qui, la Vecchia Signora, vorrebbe piazzare almeno un super colpo, andando a caccia di un big. Tre i nomi finiti nel mirino: Jorginho, Milinkovic-Savic e Pogba. Per intavolare un'eventuale trattativa per l'ex Napoli i bianconeri dovranno però attendere gli sviluppi legati al passaggio di proprietà del Chelsea, club proprietario del suo cartellino. Se la situazione dovesse protrarsi troppo per le lunghe, la Vecchia Signora virerà su altri obiettivi.

Uno di questi è Milinkovic-Savic: il centrocampista della Lazio viene ritenuto la mezzala perfetta da Allegri per le sue qualità tecniche e per la sua abilità negli inserimenti, che fa di lui uno dei giocatori più prolifici nel suo ruolo dell'intero campionato. Convincere Lotito a cedere il serbo, tuttavia, non sarà missione facile. Ecco così che la Juventus potrebbe svoltare sul cavallo di ritorno Paul Pogba, il cui contratto con il Manchester United andrà in scadenza al termine della stagione. Il francese, seguito anche da Paris Saint-Germain e Real Madrid, è sempre rimasto legato ai colori bianconeri e farebbe volentieri ritorno a Torino.

Altri innesti sono previsti in attacco, dove verrà lasciato libero a parametro zero Dybala, e in difesa, dove è ai saluti Chiellini. Nel reparto offensivo i nomi caldi sono quelli di Angel Di Maria, in scadenza con il Psg, e Giacomo Raspadori, attualmente in forza al Sassuolo, mentre in quello difensivo sul taccuino sono finiti i profili di Bremer (Torino), Milenkovic (Fiorentina), Badiashile (Monaco) e Gabriel (Arsenal).