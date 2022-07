Calciomercato Juventus, Firmino il vice Vlahovic?

Un nuovo, grande colpo di mercato, quello a cui sta lavorando la Juventus in queste ore. I bianconeri, dopo aver chiuso nei giorni scorsi per gli arrivi di Paul Pogba (subito costretto ai box a causa di un problema al ginocchio destro), Angel Di Maria e Gleison Bremer, sono ora alla ricerca di un vice Vlahovic, così da offrire al tecnico Massimiliano Allegri una carta in più nel reparto offensivo. Il desiderio dell'allenatore livornese era quello di riabbracciare Alvaro Morata, non riscattato al termine della scorsa stagione dall'Atletico Madrid, ma la trattativa con i Colchoneros si sta rivelando più complicata del previsto. E così, la Vecchia Signora, avrebbe deciso di virare su un altro profilo.

Juventus, assalto a Firmino

Il nome finito sul taccuino della dirigenza juventina è quello di Roberto Firmino, attaccante attualmente in forza al Liverpool. Il brasiliano, ai Reds dal 2015 dopo le esperienze con Figueirense e Hoffenheim, andrà in scadenza di contratto con gli inglesi il 30 giugno 2023 e potrebbe essere quindi acquistato dai bianconeri ad una cifra non troppo elevata. Ventidue milioni di euro l'offerta che sarebbe pronta a presentare la Vecchia Signora, con il Liverpool che potrebbe dare il via libera all'operazione.

L'eventuale arrivo di Firmino potrebbe spingere verso la cessione Moise Kean, che, nel corso della passata stagione, ha offerto un rendimento al di sotto di quelle che erano le attese. Il giocatore, malgrado stia ben figurando in questo precampionato (sua la doppietta che ha permesso alla Juventus di evitare la sconfitta nell'amichevole di lusso negli Stati Uniti contro il Barcellona), non fa parte dei piani di Allegri e potrebbe essere ceduto all'estero, dove l'attaccante vanta numerosi estimatori.