Calciomercato Juventus, tre giovani promesse per il futuro

L'attuale stagione, causa penalizzazione per il caso plusvalenze, è almeno in parte compromessa, ma la Juventus, il cui Cda è stato completamente rinnovato dopo le dimissioni di massa dello scorso novembre, guarda con fiducia al futuro. La Vecchia Signora vuole infatti dare vita ad un nuovo corso in netta antitesi rispetto all'ultima gestione, che ha visto il club puntare spesso su profili già esperti con un notevole esborso economico. L'attuale dirigenza, al contrario, vorrebbe dare maggior fiducia ai giovani, possibilmente italiani. Già nel corso di questo campionato, complici i tanti infortuni che hanno colpito la formazione di Massimiliano Allegri, hanno trovato notevole spazio Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ai quali, nel prossimo futuro, si potrebbero aggiungere altri profili.

Frattesi, Baldanzi e Moro: tre nomi per il futuro

La Juventus, in vista della prossima stagione, ha infatti già messo nel mirino diversi calciatori di prospettiva. Primo fra tutti Davide Frattesi, già divenuto una certezza del nostro campionato. Il centrocampista classe 1999 è una delle colonne del Sassuolo di Dionisi, formazione con la quale sta disputando un'annata da assoluto protagonista, come dimostrano le cinque reti già segnate fin qui. Sul neroverde, già da tempo, è forte l'interesse della Roma, ma i bianconeri possono sfruttare un appeal forse di quello dei giallorossi.

Altro nome seguito con molta attenzione è quello di Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell'Empoli. Il fantasista ha avuto un'impennata di rendimento soprattutto nelle ultime settimane ed ha trovato la via del gol già per quattro volte: non male per chi, come lui, ha iniziato adesso a muovere i primi passi nel grande calcio. Baldanzi già da tempo è monitorato dagli osservatori bianconeri, che ne hanno subito intravisto le enormi potenzialità.

In casa Juventus, infine, piace molto Luca Moro, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Frosinone in serie B ma di proprietà del Sassuolo. Un attaccante che, grazie al suo metro e 89 di altezza, fa della fisicità uno dei suoi maggiori punti di forza. Caratteristica che potrebbe fare di lui un perfetto vice Vlahovic.