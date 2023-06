Calciomercato Juventus, i primi due obiettivi in entrata

Non solo uscite. La Juventus, appena terminata la stagione, si è subito messa al lavoro in sede di mercato per cercare di migliorare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Diversi i giocatori che lasceranno Torino (già certi gli addii di Paredes e Di Maria), ma diversi saranno anche gli elementi che verranno inseriti in organico. Due, in particolare, sono gli obiettivi già finiti nel mirino della dirigenza.

I due obiettivi in entrata

Partiamo dal centrocampo, reparto che nella stagione appena andata in archivio non ha offerto un rendimento all'altezza delle aspettative. Qui il profilo giusto individuato dalla Juventus è quello di Davide Frattesi, reduce da un'annata giocata ad alti livelli con la maglia del Sassuolo. L'ex Monza, autore di ben sette reti in campionato, sarebbe, secondo il club, la mezzala perfetta nel 3-5-2 di Allegri. Da battere, tuttavia, la numerosa concorrenza: sul neroverde, valutato 30 milioni di euro, hanno infatti messo gli occhi anche Roma e Inter, ma la Juventus è pronta a fare un tentativo, soprattutto in caso di addio di Adrien Rabiot, il cui contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno (ma la Vecchia Signora cercherà di convincere il francese a prolungare).

Un innesto, poi, i bianconeri vogliono farlo sulle corsie esterne. Qui il nome sul taccuino della dirigenza è quello di Pasquale Mazzocchi, il quale ha già detto addio alla Salernitana al termine di una stagione iniziata a mille all'ora e condizionata poi nella seconda parte da un grave infortunio. Per il giocatore la Juventus avrebbe già avanzato un'offerta di 4 milioni di euro più il cartellino di Hans Nicolussi Caviglia.