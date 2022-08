Calciomercato Juventus, il ko con l'Atletico fa scattare l'allarme: due piste per il centrocampo

Una disfatta, che ha fatto suonare il campanello di allarme. La Juventus, nell'ultima amichevole prima del via ufficiale della nuova stagione, previsto, per Vlahovic e compagni, per lunedì 15 agosto, quando i bianconeri affronteranno all'Allianz Stadium il Sassuolo, è stata travolta per 4-0 alla Continassa dall'Atletico Madrid. Un ko che, malgrado sia arrivato in quello che viene definito soltanto "calcio d'estate", sta facendo riflettere a fondo la dirigenza, convinta che alla formazione di Massimiliano Allegri manchi ancora qualcosa oltre ad un vice Vlahovic.

Juventus, due piste per il centrocampo

I punti interrogativi, in particolare, riguardano il reparto di centrocampo, il più deludente anche nella passata stagione. Pogba, prelevato a parametro zero dal Manchester United nelle scorse settimane, è infatti subito finito ai box a causa di un problema al ginocchio, così come Weston McKennie, messo ko da un infortunio alla spalla. Arthur, poi, è ormai ai margini del progetto e Rabiot, ancora, non offre adeguate garanzie. Rimangono così soltanto Locatelli, Zakaria ed il giovane Fagioli: troppo poco per una squadra che punta in alto.

Ed allora la Juventus, a centrocampo, è pronta ad intervenire non con uno, ma con due rinforzi. Il primo nome sulla lista è quello di Leandro Paredes, da tempo seguito dai bianconeri. L'argentino, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, potrebbe lasciare Parigi per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro in caso di approdo alla corte di Galtier di Fabian Ruiz. Ma la Vecchia Signora guarda anche a Davide Frattesi, mezzala del Sassuolo. Il neroverde, che a giugno ha esordito con la maglia della Nazionale, viene ritenuto il profilo giusto per portare freschezza e gamba al centrocampo juventino. Da capire, però, quanto il Sassuolo sia disponibile ad imbastire una vera e propria trattativa.