Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa in difesa?

Un vero e proprio processo di rinnovamento, quello che metterà in atto la Juventus in questa sessione estiva di mercato. I bianconeri, reduci da una stagione deludente, alla quale soltanto la conquista della Coppa Italia ha messo una toppa, cambieranno infatti molto all'interno della rosa per venire incontro alle esigenze del nuovo tecnico Thiago Motta, subentrato all'esonerato Massimiliano Allegri. L'ex allenatore del Bologna vuole una squadra dinamica e propositiva, capace di fare sempre la partita contro qualsiasi avversario. E tra i nomi messi nel mirino c'è anche quello di Riccardo Calafiori, difensore oggi protagonista ad Euro 2024 con la Nazionale italiana.

L'eventuale arrivo del giocatore del Bologna potrebbe aprire ad una cessione a sorpresa nel reparto arretrato. Il Newcastle, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha infatti messo nel mirino Federico Gatti, reduce da una stagione in cui ha collezionato complessivamente 36 presenze segnando quattro reti. I Magpies non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale alla Vecchia Signora, ma, da quanto trapela, sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro. Una proposta che sarebbe allettante per i bianconeri, che potrebbero così ricavare dalla cessione dell'ex Frosinone un importante tesoretto da reinvestire in entrata.

Oltre a Calafiori, la Vecchia Signora, nel reparto difensivo, sta monitorando anche Jean-Clair Tobido, centrale francese classe 1999 al Nizza dal gennaio 2021. Per lui, in passato, esperienze anche con Tolosa, Barcellona, Schalke 04 e Benfica.