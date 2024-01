Calciomercato Juventus, le tre possibili cessioni di gennaio

Puntellare l'organico per andare a caccia dello scudetto. La Juventus, attualmente seconda in classifica a -2 dall'Inter capolista, non vuole lasciare niente d'intentato per cercare di conquistare quello scudetto che, a Torino, manca da tre stagioni. E, per questo motivo, i bianconeri si muoveranno sul mercato in questa sessione invernale, cercando di migliorare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Oltre che in entrata, la Vecchia Signora si muoverà con ogni probabilità anche in uscita, con almeno tre giocatori che potrebbero fare le valigie.

Juventus, le possibili cessioni

Sul piede di partenza, data l'esplosione di Yildiz, impiegato con continuità nelle ultime gare dal tecnico, c'è Moise Kean, attualmente ai box per la frattura alla tibia. L'attaccante, che nel corso di questa stagione non ha ancora trovato la via del gol, potrebbe essere ceduto con la formula del prestito. Due, al momento, le destinazioni più probabili per lui: Monza e Fiorentina. Una cessione probabilmente accettata di buon grado anche dal giocatore, che desidera trovare spazio con maggior continuità per giocarsi le sue chance in vista dei prossimi Europei.

Tra gli elementi in partenza anche Nicolussi Caviglia, che ha fin qui avuto uno scarso minutaggio. Il classe 2000 potrebbe cambiare aria soprattutto in caso di nuovi innesti a centrocampo, che andrebbero a toglierli ulteriore spazio. Per lui, nei giorni scorsi, si è ipotizzato un ritorno alla Salernitana, formazione nella quale ha già giocato nella seconda parte della passata stagione.

C'è infine da monitorare la posizione legata a Filip Kostic. Sul serbo, infatti, è tornato a farsi forte l'interesse di alcuni club arabi, pronti ad avanzare un'offerta dei prossimi giorni. La Juventus, di fronte ad una buona cifra, sarebbe disposta a dare il via libera all'ex Eintracht Francoforte, con il tesoretto accumulato che verrebbe reinvestito in entrata per andare alla ricerca di un suo sostituto. Tra i profili finiti nel mirino ci sarebbe anche quello di Federico Bernardeschi, già a Torino per cinque stagioni dal 2017 al 2022 ed attualmente in forza al Toronto.