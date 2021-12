Calciomercato Juventus, quattro nomi per gennaio

Una prima parte di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative, con l'obiettivo scudetto già naufragato ed anche un piazzamento Champions a forte rischio. La Juventus, malgrado il ritorno in panchina in estate di Massimiliano Allegri, sta stentando enormemente fin qui, occupando al momento soltanto la sesta posizione a pari merito con la Roma con i suoi 28 punti, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte in diciassette gare. I bianconeri, nel corso di questi mesi, hanno messo in luce lacune tattiche e caratteriali, con la dirigenza pronta ad intervenire sul mercato a gennaio per cercare di non lasciarsi sfuggire almeno un posto tra le prime quattro: mancare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League rappresenterebbe infatti un pesantissimo danno economico per il club, già alle prese con una situazione finanziaria non delle migliori.

Juventus, i nomi caldi per il mercato di gennaio

La Vecchia Signora, per scongiurare quest'ipotesi, si è già messa al lavoro per regalare al tecnico Massimiliano Allegri rinforzi in vista di gennaio. La Juventus interverrà innanzitutto a centrocampo, dove il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Denis Zakaria, svizzero classe 1996 attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Il giocatore piace moltissimo alla dirigenza ed andrà in scadenza di contratto con i tedeschi nel giugno 2022, una situazione che potrebbe permettere ai bianconeri di aggiudicarsene le prestazioni ad un prezzo abbordabile. La dirigenza segue poi anche Luis Alberto, ormai ai ferri corti con la Lazio.

Altro reparto sul quale la Juventus interverrà è l'attacco, dimostratosi particolarmente sterile in questa prima parte di stagione. Il sogno è Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain per andare a giocare con maggior continuità: i bianconeri proveranno a portarlo a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'alternativa è Gianluca Scamacca, centravanti del Sassuolo sul quale ha però messo gli occhi anche l'Inter.