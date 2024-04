Calciomercato Juventus, sfuma Felipe Anderson: le alternative per l'attacco

Sembrava praticamente tutto fatto per l'approdo di Felipe Anderson alla Juventus, ma poi, improvvisamente, la trattativa è saltata. Il brasiliano, che non rinnoverà il proprio contratto con la Lazio, in scadenza il prossimo 30 giugno, ha infatti deciso di tornare in patria accettando l'offerta del Palmeiras. Una mossa che costringerà i bianconeri, alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione, a guardarsi attorno alla ricerca di alternative.

I nomi finiti sul taccuino di Cristiano Giuntoli, ad oggi, sembrano essenzialmente due. Il primo è quello di Mason Greenwood, attaccante classe 2001 attualmente in forza al Getafe ma di proprietà del Manchester United, club nel quale ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile. L'inglese si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione in Spagna ed è considerato dalla Juventus pronto per fare il salto nel calcio italiano. I Red Devils, tuttavia, valutano il giocatore attorno ai 35 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora, che difficilmente potrà chiudere l'operazione a tali condizioni.

L'alternativa risponde invece al nome di Anthony Martial, anch'egli di proprietà del Manchester United. Il francese, che in passato ha indossato anche le maglie di Lione, Monaco e Siviglia, andrà in scadenza di contratto al termine della stagione e potrebbe quindi essere ingaggiato dai bianconeri a parametro zero. Tra le parti ci sarebbe già stato un primo contatto, con l'unico ostacolo rappresentato dall'elevato ingaggio del giocatore, superiore ai 6 milioni di euro netti a stagione.