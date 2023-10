Calciomercato Juventus, i nomi per far fronte all'emergenza centrocampo

La positività al doping, confermata dalle controanalisi, di Paul Pogba e la vicenda che vede implicato Nicolò Fagioli, indagato dalla Procura di Torino per scommesse illecite, con il club che spera comunque che il classe 2001 possa uscire indenne dal caso, mette in emergenza il centrocampo della Juventus. I bianconeri, protagonisti di un buon avvio di campionato, con 17 punti raccolti nelle prime otto giornate, rischiano infatti di veder pesantemente minato dal punto di vista numerico la linea mediana. Ed è per questo motivo che la società starebbe già meditando di inserire almeno un rinforzo durante la sessione invernale di mercato.

Da tempo, nel mirino della Juventus, c'è il nome di Pierre Emile Hojbjerg, 28enne danese del Tottenham. I bianconeri vorrebbero fare un tentativo con la pista del prestito con diritto di riscatto, mentre gli Spurs preferirebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Il giocatore, nelle ultime settimane, è stato messo da parte dal tecnico Postecoglou e la Vecchia Signora spera quindi di chiudere alle sue condizioni.

Non mancano, in ogni caso, le alternative. Profilo che piace molto alla dirigenza è quello di Khephren Thuram, francese classe 2001 e fratello dell'interista Marcus. Il giocatore, tuttavia, è valutato ben 40 milioni dal Nizza, club proprietario del suo cartellino. Sullo sfondo, poi, anche Lazar Samardzic, serbo classe 2002 rimasto all'Udinese dopo l'improvvisa rottura della trattativa con l'Inter in estate, Manu Kone, francese classe 2001 del Borussia Moncehengladbach, e Habib Diarra, francese classe 2004 in forza allo Strasburgo.