Calciomercato Juventus, Hojlund se parte Vlahovic? L'idea bianconera

L'attacco della Juventus, nella prossima stagione, potrebbe subire sostanziali modifiche. Sì, perché su Dusan Vlahovic, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dai quotidiani spagnoli, sarebbe forte l'interesse del Real Madrid, pronto a rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo. E i bianconeri, di fronte ad un'offerta attorno ai 100 milioni di euro, potrebbero lasciar partire il serbo, arrivato a Torino dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per 70 milioni più bonus, così da far respirare le casse del club dopo le ultime (ben note) vicissitudini. In quel caso, ovviamente, la Vecchia Signora dovrebbe subito mettersi alla ricerca di un sostituto dell'ex viola ed un nome, in particolare, sarebbe già finito nel mirino della dirigenza.

Idea Hojlund

Il profilo finito sul taccuino del club bianconero sarebbe quello di Rasmus Hojlund, autentica rivelazione con la maglia dell'Atalanta. Il danese, autore fin qui di sette reti in stagione (sei in campionato, una in Coppa Italia), è stato acquistato dalla Dea in estate dallo Sturm Graz per 15 milioni e la sua valutazione, in questi mesi, è già triplicata. La Juventus avrebbe già mosso i primi passi con l'entourage dell'attaccante classe 2003, sondaggi, al momento, soltanto esplorativi. Un segnale, tuttavia, di come la Vecchia Signora, in caso di partenza di Vlahovic, sia pronta a tuffarsi a capofitto su quello che, in molti, definiscono già il nuovo Haaland.

Arrivare ad Hojlund, per la Juventus, non sarebbe in ogni caso semplice: sul centravanti, tra le altre, avrebbero messo gli occhi Arsenal e Borussia Dortmund, rimaste impressionate dalle qualità del giovane attaccante dell'Atalanta. E la lista delle pretendenti, se il danese dovesse continuare a mantenere questo rendimento fino a giugno, è destinata ad allungarsi ulteriormente.