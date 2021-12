Calciomercato Juventus, Icardi a gennaio: il piano dei bianconeri

Una stagione che stenta a decollare, quella della Juventus. I bianconeri, nella diciassettesima giornata di Serie A, non sono andati oltre l'1-1 al Penzo di Venezia, confermando, ancora una volta, tutte le difficoltà della truppa di Allegri. La Vecchia Signora, scivolata a -12 dalla vetta, ha già abbandonato le velleità scudetto, ripiegando, come obiettivo minimo, sulla conquista di un posto tra le prime quattro, che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un traguardo però raggiungibile a patto che vi sia una svolta nel rendimento bianconero, soprattutto a livello offensivo: Dybala e compagni, fin qui, hanno infatti realizzato soltanto 23 reti, collocandosi addirittura al tredicesimo posto in questa speciale classifica.

Juventus, idea Icardi per gennaio

Per tentare di risolvere l'anemia offensiva, la Juventus starebbe pensando di intervenire sul mercato già a gennaio. Morata e Kean, fino a questo momento, non hanno infatti convinto offrendo un rendimento altalenante, mentre Dybala, che ancora non sembra pronto per un ruolo di leader, è stato spesso frenato dagli infortuni. Ecco così che la dirgenza sarebbe pronta a tuffarsi su un vecchio pallino: Mauro Icardi. L'attaccante, al Paris Saint-Germain, è chiuso dal tridente delle meraviglie Mbappé-Messi-Neymar e, durante la prossima finestra di calciomercato, potrebbe optare per una nuova avventura, con i bianconeri pronti a cogliere l'occasione. La Vecchia Signora, in questi giorni, starebbe già lavorando alla formula con la quale portare l'ex centravanti dell'Inter a Torino, con l'idea del prestito di sei mesi con diritto di acquisto che, al momento, sembrerebbe la più gettonata.