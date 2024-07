Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per la difesa

Non solo il reparto di centrocampo, nel quale, dopo l'ufficialità nei giorni scorsi dell'acquisto di Douglas Luiz dall'Aston Villa, è in arrivo anche Khephren Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. La Juventus, in questi giorni, è attiva sul mercato anche per rinforzare la linea difensiva, in particolare sulle corsie esterne. I bianconeri, con Thiago Motta, giocheranno infatti a quattro e, di conseguenza, occorrerà avere in rosa più elementi in modo da gestire al meglio le diverse competizioni.

La Vecchia Signora, in particolare, starebbe cercando giocatori allo stesso tempo futuribili ma anche capaci di garantire un buon impatto fin da subito, puntando su elementi con alle spalle già esperienza internazionale. Un nome che piace molto alla dirigenza è quello di Ferdi Kadioglu, terzino sinistro reduce da un ottimo campionato europeo con la maglia della Turchia. Il classe 1999, nel torneo attualmente in corso in Germania, è stato impiegato sempre da titolare senza mai essere sostituito dal commissario tecnico Vincenzo Montella rendendosi protagonista di ottime prestazioni, mostrando ottime doti sia in fase difensiva che in quella offensiva.

Kadioglu, nato e cresciuto in Olanda, milita dal 2018 nel Fenerbahce, che lo acquistò a titolo definitivo dal NEC Nijmegen. La sua valutazione, al momento, si aggira attorno ai 25 milioni di euro e la Juventus, con il benestare di Thiago Motta, potrebbe avanzare a breve la prima vera e propria offerta.