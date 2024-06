Calciomercato Juventus, quale sarà la prima cessione

Tanti i movimenti di mercato attesi in queste settimane in casa Juventus. I bianconeri, sotto la gestione tecnica di Thiago Motta, daranno infatti vita ad una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti che riguarderanno tutti i reparti. La Vecchia Signora, di conseguenza, si muoverà non solamente in entrata, dove i nomi più caldi, in questo momento, sono Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, per i quali la definitiva fumata bianca è attesa a giorni, ma anche in uscita.

Juventus, Kean verso la Fiorentina

Della situazione di Federico Gatti abbiamo già detto, con il difensore finito nel mirino del Newcastle. I Magpies, per aggiudicarsi il cartellino dell'ex Frosinone, attualmente impegnato ad Euro 2024 con la nazionale azzurra, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 25-30 milioni di euro, ritenuta più che allettante dalla Vecchia Signora. Ma la prima uscita potrebbe essere quella di Moise Kean, reduce da una stagione disastrosa dal punto di vista personale, con nessuna rete all'attivo. La Juventus, infatti, sarebbe vicina all'accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante. I bianconeri inizialmente chiedevano 15-16 milioni, mentre l'offerta viola era di 12: probabile che la distanza verrà colmata nelle prossime ore attraverso l'inserimento di bonus. Per il giocatore, invece, pronto un contratto fino al 2028 da 2,2 netti a stagione più bonus per avvicinarsi a quei 3 milioni netti che percepiva a Torino.

Il tesoretto ricavato dalla cessione di Kean verrà poi utilizzato dalla Juventus in entrata e potrebbe essere utile, in particolare, per arrivare a Riccardo Calafiori, l'obiettivo numero uno per il reparto difensivo: l'ex romanista, messosi in luce ai campionati europei, è fortemente stimato da Thiago Motta, che lo ha avuto alle proprie dipendenze nella passata stagione al Bologna.