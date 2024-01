Calciomercato Juventus, dove giocherà Kean dopo il no dell'Atletico Madrid

Sembrava tutto ormai fatto ed invece, in extremis, il passaggio di Moise Kean all'Atletico Madrid è saltato. Dopo le visite mediche, il club spagnolo ha infatti manifestato dubbi sugli effettivi tempi di recupero dell'attaccante, reduce da un infortunio alla tibia. Il giocatore, per tornare pienamente a disposizione, avrebbe infatti avuto ancora bisogno di diverse settimane: da qui il "no" dei colchoneros, con Kean che farà ritorno a Torino. Probabilmente, però, soltanto momentaneamente.

L'attaccante, con l'esplosione di Yildiz, non è infatti più al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, che da qui al termine della stagione non potrebbe garantirgli un adeguato spazio. Uno scenario non certo ottimale per l'ex Paris Saint-Germain, che vuole giocarsi le proprie chance in vista dei prossimi campionati europei. In soccorso potrebbero venirgli alcuni club italiani, pronti a prelevare il classe 2000 in queste ultime ore della sessione invernale di mercato.

In cima alle pretendenti c'è il Monza, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo. I brianzoli, che mirano a chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica, avevano sondato il terreno per Kean già nelle scorse settimane e adesso, dopo il mancato trasferimento dell'attaccante in Spagna, potrebbero tornare alla carica. Situazione analoga per quanto riguarda la Fiorentina: sia Nzola che Beltran, fino a questo momento, non hanno infatti convinto, con i viola pronti a muoversi in entrata in sede di mercato. Ed il profilo di Kean piacerebbe non poco alla dirigenza toscana, pronta eventualmente ad aspettare quelle settimane necessarie al giocatore per recuperare al 100% dall'infortunio alla tibia pur di averlo nel proprio organico.