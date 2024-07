Calciomercato Juventus, l'alternativa a Calafiori per la difesa

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz, prelevato dall'Aston Villa per 50 milioni di euro più 1,5 di bonus, la Juventus è pronta a dare un'ulteriore accelerata al proprio mercato. Oltre al reparto di centrocampo, che verrà puntellato con nuovi innesti che andranno ad affiancare il brasiliano, i bianconeri proveranno a rinforzare anche la retroguardia. L'obiettivo numero uno, ormai da tempo, è Riccardo Calafiori, reduce da un'ottima stagione al Bologna e tra i pochi azzurri a salvarsi ad Euro 2024. I rossoblù valutano però il giocatore circa 40-50 milioni di euro: una cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora, che, di conseguenza, si sta guardando attorno alla ricerca di alternative.

Un nome che piace alla Juventus è quello di Jakub Kiwior, centrale classe 2000 attualmente in forza all'Arsenal. Il profilo del polacco sarebbe particolarmente gradito al nuovo tecnico Thiago Motta, che lo ha già avuto alle proprie dipendenze allo Spezia. Kiwior, che con i Gunners ha faticato a trovare continuità di impiego, è valutato attorno ai 15-20 milioni: una cifra decisamente più alla portata delle casse bianconere. Nel caso in cui il Bologna non dovesse abbassare le proprie pretese per il cartellino di Calafiori, i bianconeri si getterebbero quindi a capofitto sul polacco, seguito però con interesse dal Milan di Paulo Fonseca.