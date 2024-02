Calciomercato Juventus, quattro colpi per la prossima stagione: i nomi

La sofferta vittoria conquistata in extremis contro il Frosinone nell'ultima giornata di campionato ha permesso alla Juventus di ritrovare parzialmente il sorriso e, complice il pari interno del Milan con l'Atalanta, di blindare il secondo posto in classifica. Il distacco dall'Inter capolista, che viaggia oltretutto con una gara in meno, rimane tuttavia considerevole (9 punti separano nerazzurri e bianconeri) e la sensazione è che, per la Vecchia Signora, il discorso scudetto sia ormai già chiuso. Per tornare a lottare per il titolo, il club sta già sondando il mercato in vista della prossima stagione.

Juventus, gli obiettivi di mercato

Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Teun Koopmeiners, sempre più decisivo all'Atalanta. Il centrocampista olandese, che ha appena raggiunto la doppia cifra in stagione con il penalty trasformato nell'ultimo match contro il Milan, è valutato dalla Dea attorno ai 40-50 milioni di euro. Una cifra elevata, che la Juventus potrebbe tuttavia abbassare inserendo nell'operazione il cartellino di Matias Soulé, giocatore apprezzato a Bergamo. Altro obiettivo della Vecchia Signora, per quanto riguarda il reparto di centrocampo, è Lewis Ferguson, da due stagioni in forza al Bologna (per lui, complessivamente, dodici reti in 60 presenze con la maglia rossoblù).

Per quanto riguarda invece l'attacco sembra essere stato raggiunto già da tempo un accordo con Felipe Anderson, che a giugno lascerà la Lazio a parametro zero. Il brasiliano potrebbe essere impiegato come seconda punta nel 3-5-2 o come esterno offensivo in un eventuale 4-3-3. Attenzione, poi, alla candidatura di Albert Gudmundsson, autore fin qui di nove reti in campionato con il Genoa, a cui vanno aggiunti i due centri in Coppa Italia. In questo scenario il sacrificato potrebbe essere Federico Chiesa, il quale, fino ad oggi, non sta tenendo un rendimento alle aspettative del club.