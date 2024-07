Calciomercato Juventus, la chiave per arrivare a Koopmeiners

Non solo Douglas Luiz e Khephren Thuram, i cui arrivi sono ormai ufficiali. La Juventus, in vista della prossima stagione, durante la quale sarà nuovamente impegnata anche in Champions League, vuole infatti puntellare il proprio reparto di centrocampo con un ulteriore innesto. L'obiettivo numero uno è Teun Koopmeiners, reduce da una stagione stellare con la maglia dell'Atalanta, con la quale ha realizzato complessivamente 15 reti in 49 presenze. L'olandese, che in passato ha indossato anche i colori dell'AZ Alkmaar e a Bergamo dall'agosto 2021, permetterebbe infatti di far compiere un ulteriore salto di qualità alla linea mediana bianconera.

La trattativa con l'Atalanta, in questo momento, è ad un punto fermo: la Dea, per cedere il proprio giocatore, chiede infatti 60 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per la Juventus, che potrebbe però abbassare le pretese nerazzurre inserendo nell'operazione il cartellino di Daniele Rugani. L'Atalanta, in vista della prossima stagione, è infatti alla ricerca di un difensore con esperienza europea e proprio il profilo di Rugani, dato anche l'ingaggio non elevato (meno di due milioni di euro), potrebbe essere quello giusto. In questo caso la Vecchia Signora sarebbe poi costretta a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore per completare l'organico da mettere a disposizione di Thiago Motta, ma la Juventus, pur di arrivare a Koopmeiners, sarebbe pronta a questo sacrificio. D'altra parte il nuovo tecnico, con la dirigenza, è stato chiaro: il centrocampo bianconero necessita di un profondo restyling.