Calciomercato Juventus, obiettivo Koulibaly: come può sbloccarsi l'affare

Un momento non semplice, quello che sta attraversando la Juventus. I bianconeri, con quello subìto in extremis allo Stadium contro il Napoli, hanno incassato il terzo ko consecutivo in campionato dopo quelli con Lazio e Sassuolo. Una brusca frenata che evidenzia come i bianconeri, per cercare di lottare per lo scudetto nella prossima stagione, abbiano bisogno di alcuni rinforzi. Il tecnico Massimiliano Allegri, in particolare, vorrebbe inserire in rosa un difensore di sicuro affidamento ed avrebbe già individuato il profilo giusto: Kalidou Koulibaly.

Il senagelese gioca oggi in Inghilterra al Chelsea, ma il suo rendimento in Premier League non è stato fin qui quello che si aspettavano dirigenti e tifosi dei Blues, tanto che il club, che ha acquistato il giocatore lo scorso luglio dal Napoli per 38 milioni di euro, starebbe meditando di lasciarlo partire in estate. Koulibaly, tuttavia, ha costi troppo elevati, almeno allo stato attuale, per le casse bianconere, con la trattativa che potrebbe sbloccarsi solamente con la pista del prestito secco o con diritto di riscatto.

Ci sono poi da considerare altre due aspetti, a partire dalla questione ingaggio: il difensore percepisce infatti attualmente 10 milioni di euro netti a stagione, cifra irraggiungibile per la Vecchia Signora. Inoltre Koulibaly, prima del suo passaggio al Chelsea, era già stato cercato dai bianconeri, preferendo però la destinazione londinese a quella torinese. Da valutare, quindi, se l'ex Napoli sia oggi disponibile ad un suo trasferimento alla Juventus o se la sua posizione, in questo periodo, sia rimasta immutata.