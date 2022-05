Calciomercato Juventus, idea Muriel: il colombiano per il ruolo di vice Vlahovic

Dopo Dybala, che verrà lasciato libero a parametro zero, anche Alvaro Morata potrebbe dire addio alla Juventus. I bianconeri, reduci da una stagione chiusa senza titoli in bacheca, considererebbero infatti eccessivi i 35 milioni di euro necessari per riscattare lo spagnolo dall'Atletico Madrid e, a meno di forti sconti da parte dei Colchoneros, sono pronti a lasciar partire il giocatore. Ciò costringerà il club ad una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, visto che anche Moise Kean, protagonista di un'annata ben al di sotto di quelle che erano le aspettative, pare destinato a lasciare Torino.

Juventus, nel mirino Muriel

La Juventus, non a caso, si sta muovendo con decisione in sede di mercato nel reparto offensivo. Il primo rinforzo potrebbe essere Angel Di Maria, che, dopo sette stagioni trascorse all'ombra della Torre Eiffel, lascerà il Paris Saint-Germain a parametro zero. La Vecchia Signora, tuttavia, pare intenzionata a non fermarsi qui: i bianconeri avrebbero infatti messo nel mirino anche Luis Muriel, che potrebbe lasciare l'Atalanta in estate. Il colombiano, nei progetti del club, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Vlahovic, garantendo una buona quantità di gol anche subentrando a gara in corso, come ha già dimostrato con la maglia della Dea.

A sponsorizzare l'arrivo dell'attaccante, autore di nove reti nell'ultimo campionato di Serie A, sarebbe il connazionale Juan Cuadrado, con il quale Muriel condivide anche lo stesso procuratore, Alessandro Lucci. Il nerazzurro è legato all'Atalanta da un contratto fino al 2023 con opzione di rinnovo esercitabile dal club per un'altra stagione ed è valutato dai bergamaschi attorno ai 15-20 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dalla Juventus, che vorrebbe spendere attorno ai 10 milioni o, possibilmente, portarlo a Torino in prestito con diritto di riscatto. A facilitare l'operazione potrebbero essere i buoni rapporti intercorrenti tra le due società, come testimoniato anche dalla recente operazione che ha portato Demiral a Bergamo.