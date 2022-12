Calciomercato Juventus, i due obiettivi per gennaio

In attesa che venga completato il nuovo Cda, la Juventus, in vista di gennaio, inizia a pensare anche al mercato. I bianconeri, al momento terzi in classifica in campionato alle spalle di Napoli e Milan e reduci da ben sei vittorie consecutive prima della sosta, sperano infatti ancora nella rimonta scudetto dopo un inizio di stagione complicato. Per farlo, tuttavia, Massimiliano Allegri desidererebbe qualche rinforzo che vada a puntellare l'organico a propria disposizione. Due le zone del campo in cui il tecnico vorrebbe intervenire: la corsia destra difensiva ed il centrocampo.

Juventus, mirino su Dalot e Mac Allister

Partiamo dal ruolo di terzino destro, dove, a giugno, è pressoché certa una partenza: quella di Juan Cuadrado. Il colombiano, al termine della stagione, andrà infatti in scadenza di contratto, con il club bianconero che lascerà libero il giocatore. Allegri, però, un rinforzo in quella zona di campo lo vorrebbe già a gennaio ed avrebbe individuato in Diogo Dalot, terzino del Manchester United, l'obiettivo numero uno. Difficile, tuttavia, arrivare al portoghese, con le alternative che risponderebbero ai nomi di Ivan Fresneda, giovane promessa classe 2004 del Real Valladolid, e Rick Karsdorp, in uscita dalla Roma.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, il sogno è Alexis Mac Allister, appena laureatosi campione del mondo con la sua Argentina. Il giocatore del Brighton ha stupito tutti per il suo rendimento offerto in Qatar, tanto da aver attirato su di sé gli occhi di numerosi club europei. Il valore dell'argentino è schizzato a 50 milioni di euro e, per questo, la Juventus avrà bisogno di una cessione prima di fare un tentativo. Un nome papabile, in questo senso, potrebbe essere quello di Weston McKennie, che i bianconeri sono disposti a lasciar partire di fronte ad una buona offerta.