Calciomercato Juventus, McKennie in uscita: i possibili sostituti

Sembra ormai ai titoli di coda l'avventura di Weston McKennie alla Juventus. Lo statunitense, arrivato a Torino nell'agosto del 2020 dallo Schalke 04, è finito nel mirino del Leeds, formazione impegnata nella lotta per non retrocedere in Premier League. Gli inglesi, per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista, avrebbero messo sul piatto una cifra attorno ai 28 milioni di euro tra parte fissa e variabile, sette meno di quelli richiesti dai bianconeri. I due club, in queste ore, stanno lavorando per un accordo che, probabilmente, potrebbe essere raggiunto attorno i 30 milioni.

I possibili sostituti di McKennie

In caso di partenza di McKennie, che Massimiliano Allegri sta ormai utilizzando come esterno, la Juventus avrebbe bisogno di intervenire sul mercato alla ricerca di un suo sostituto. Tre i nomi, ad ora, sul taccuino della dirigenza. Il primo è quello di Joakim Maehle, giocatore attualmente in forza all'Atalanta che, appena pochi giorni fa, è andato a segno proprio contro i bianconeri nel match dell'Allianz Stadium. Il danese piace molto ad Allegri anche per la sua duttilità, dato che il nerazzurro è capace di giocare senza sostanziali differenze sia sulla fascia destra che su quella sinistra.

Altro profilo che piace, e non poco, alla Vecchia Signora è quello di Ivan Fresneda, esterno classe 2004 del Real Valladolid. Lo spagnolo, finito nel mirino di numerosi club, è valutato attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che, al momento, è giudicata eccessiva dalla Juventus. Sullo sfondo, infine, rimane la pista che porta a Rick Karsdorp, laterale in uscita dalla Roma dopo la clamorosa rottura con José Mourinho. In questo caso, tuttavia, l'ostacolo da superare risiederebbe nell'elevato ingaggio percepito dall'olandese.