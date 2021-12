Calciomercato Juventus, Milik nuovamente nel mirino: il piano bianconero

Soltanto 27 reti segnate in diciannove partite. È una Juventus sterile quella vista in questa prima parte di campionato, con i bianconeri che, al momento, occupano soltanto l'undicesima posizione nella graduatoria dei gol segnate. Polveri asciutte che costringono la Vecchia Signora a navigare soltanto al quinto posto della classifica, a -4 dalla zona Champions e addirittura a -12 dalla vetta occupata dall'Inter. Una situazione che, verosimilmente, spingerà il club ad intervenire sul mercato a gennaio alla ricerca di un attaccante che possa offrire a Massimiliano Allegri un'alternativa in più.

Calciomercato Juventus, Milik nel mirino

Nelle scorse settimane la Juventus aveva pensato di portare a Torino un big, mettendo nel mirino Mauro Icardi, Edinson Cavani e Pierre-Emerick Aubameyang, ma nelle ultime ore la società bianconera avrebbe deciso di cambiare strategia. A meno di cessioni che permettano di far entrare nelle casse del club discrete somme, la dirigenza potrebbe infatti optare per una soluzione tampone per poi andare a caccia del grande colpo in estate. In questa prospettiva sarebbe ritornato di moda il nome di Arkadiusz Milik, già cercato dalla Vecchia Signora lo scorso anno. Il polacco, in questa prima parte di stagione, ha faticato a trovare spazio con la maglia del Marsiglia, mettendo insieme solamente dieci presenze ed una rete. Motivo per cui l'ex centravanti del Napoli potrebbe decidere di cambiare aria a gennaio, con la destinazione torinese che potrebbe essere particolarmente gradita dal giocatore, che proprio in Italia ha fatto vedere le cose migliori.