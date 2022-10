Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio: pronto l'assalto

L'inizio di stagione non è certo stato dei più semplici, anzi. La Juventus, fin qui, sta ampiamente deludendo le aspettative, con l'ultimo ko in casa del Milan che ha certificato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, tutti i problemi da cui è afflitta la formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in campionato, sono sprofondati già a -10 dalla vetta ed anche in Champions League le cose non vanno meglio, con la qualificazione agli ottavi di finale a forte rischio (per passare il turno Bonucci e compagni avranno bisogno di fare bottino pieno o quasi nelle ultime tre gare del girone). Per cercare di dare una sterzata ad una stagione che rischia di diventare fallimentare, la dirigenza è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio alla ricerca di un colpo che possa spostare gli equilibri.

Juventus, assalto a Milinkovic-Savic

La Juventus, in particolare, starebbe preparando l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della Vecchia Signora. Il serbo, protagonista di un inizio di stagione sontuoso con la maglia della Lazio (già tre le reti segnate e ben sette gli assist forniti) ha un contratto in scadenza nel 2024 con i biancocelesti ed avrebbe ottenuto dal presidente Claudio Lotito la promessa di lasciarlo partire di fronte ad un'offerta di primo livello. Offerta che, a gennaio, la Juventus sarebbe pronta a presentare: circa 50/60 i milioni di euro che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto, una cifra ben lontana dai 100 milioni richiesti dalla Lazio ma che potrebbe comunque far vacillare Lotito.

Per affondare il colpo, tuttavia, la Juventus avrà prima bisogno di portare a termine qualche operazione in uscita. Profilo maggiormente sacrificabile sembra essere quello di Weston McKennie, che può vantare numerosi estimatori in Bundesliga.