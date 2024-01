Calciomercato Juventus, dall'Arabia i rinforzi a centrocampo?

Quello dell'estate scorsa è stato un mercato fortemente condizionato dai petrodollari. Sì, perché sono stati numerosi i calciatori di squadre di prima fascia che hanno ceduto alla corte araba abbandonando il Vecchio continente per accaparrarsi i ricchi ingaggi sauditi. Diversi di loro, tuttavia, avrebbero già manifestato insofferenza per la loro nuova avventura, mostrandosi pronti a fare ritorno in Europa. Una situazione monitorata da numerosi club, compresa la Juventus, alla ricerca, in vista della prossima stagione, di importanti innesti soprattutto in mezzo al campo.

Juventus, occhi su Milinkovic-Savic e Kessie

I bianconeri, in particolare, starebbero tenendo d'occhio la posizione di Sergej Milinkovic-Savic, che la scorsa estate ha lasciato la Lazio per approdare all'Al Hilal. Il serbo, tuttavia, non disdegnerebbe di fare ritorno nel calcio europeo e la Vecchia Signora, che già in passato lo ha seguito con fortissimo interesse, sarebbe pronta a fare un tentativo per portarlo a Torino. Da risolvere, però, il nodo ingaggio: i 20 milioni di euro più bonus percepiti attualmente dal giocatore sono infatti troppi per le casse bianconere.

C'è poi anche la pista che porta a Franck Kessie, ingaggiato in estate dall'Al Ahli. L'ivoriano, che nel nostro Paese ha già indossato le maglie di Atalanta, Cesena e Milan, vorrebbe lasciare l'Arabia Saudita al termine della stagione, con la Juventus alla finestra pronta a sfruttare ogni spiraglio. Kessie, per caratteristiche tecniche e fisiche, sarebbe infatti il centrocampista perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri, garantendo allo stesso tempo quantità e qualità.