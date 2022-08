Calciomercato Juventus, i due possibili colpi prima del via della stagione

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l'inizio della stagione 2022/2023, che per la Juventus prenderà ufficialmente il via lunedì 15 agosto con la gara contro il Sassuolo, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Per tale data i bianconeri, che si sono già aggiudicati le prestazioni di Angel Di Maria, Paul Pogba (attualmente ai box a causa di un infortunio al ginocchio destro) e Gleison Bremer, potrebbero chiudere altri due colpi in entrata. La Vecchia Signora, nella nuova stagione, vuole infatti recitare un ruolo da protagonista sia in Italia, dove cercherà di riconquistare lo scudetto dopo l'astinenza degli ultimi due anni, sia in Europa, dove troppe sono state le delusioni nelle scorse annate.

Juventus, possibili innesti a centrocampo e in difesa

I movimenti maggiori, per la Juventus, potrebbero esserci a centrocampo. Gli infortuni di Pogba e McKennie, uniti alle possibili uscite di Arthur e Rabiot, che farebbero seguito a quella di Ramsey, fanno infatti meditare ai bianconeri un nuovo colpo. Il nome sul taccuino della dirigenza è quello di Sergej Milinkovic-Savic, da tempo seguito dal club di Agnelli. Il centrocampista serbo è valutato dalla Lazio attorno ai 60 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dalla Vecchia Signora. La Juventus, tuttavia, rimane vigile sulla situazione, pronta a sfruttare ogni occasione se dovesse aprirsi uno spiraglio.

Altro reparto in cui potrebbero muoversi i bianconeri è quello difensivo, in particolar modo se Rugani dovesse salutare la compagnia. In caso di addio dell'ex giocatore dell'Empoli la Juventus si getterebbe su Nikola Milenkovic, attualmente in forza alla Fiorentina. Il serbo, seguito anche dall'Inter, è valutato dai viola circa 15 milioni di euro e rappresenterebbe un'ottima alternativa ai titolari Bonucci e Bremer. I bianconeri, non a caso, stanno mantenendo da tempo rapporti costanti con Ramadani, agente del difensore.