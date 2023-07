Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic? Solo se parte Pogba

L'obiettivo numero per il centrocampo, per la Juventus, rimane lui: Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri, già da tempo, hanno messo nel mirino il serbo, che, complice un contratto in scadenza nel giugno 2024, potrebbe lasciare in estate la Lazio. E la Vecchia Signora, a caccia di rinforzi che possano permettere alla formazione di Massimiliano Allegri di compiere un salto di qualità dopo l'ultima deludente stagione, è pronta a tentare l'affondo, ad una condizione: che Paul Pogba lasci Torino.

Sì, perché la Juventus, prima di investire corposamente in entrata, ha bisogno di alleggerire il proprio monte ingaggi e lo stipendio del Polpo, che nell'ultima annata il campo, complici i continui problemi fisici, lo ha visto con il contagocce, incide non poco sui bilanci del club: il francese, infatti, percepisce oggi un ingaggio da 8 milioni di euro netti più due di bonus per quattro stagioni. Troppi per un giocatore sul quale regnano ancora troppe incogninte. E così i bianconeri sperano che l'ex Manchester United possa cedere alla corte degli arabi, pronti a ricoprirlo d'oro pur di portarlo nel campionato saudita. In quel caso la Vecchia Signora potrebbe disporre della giusta liquidità per piazzare il colpo Milinkovic-Savic, seguito anche dal Napoli, investendo una cifra attorno ai 30 milioni per acquistarne il cartellino dalla Lazio.

Un'operazione che avrebbe ricevuto il benestare anche di Massimiliano Allegri, che avrebbe già individuato il ruolo perfetto del serbo nella sua Juventus: quello di trequartista nel nuovo 3-4-2-1 che ha in mente il tecnico. Una posizione che ne valorizzerebbe capacità di inserimento e quel feeling con il gol che Milinkovic-Savic ha dimostrato di possedere nel corso dei suoi anni biancocelesti.