Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic per il centrocampo: l'idea bianconera

Una stagione al di sotto delle aspettative, che potrebbe essere salvata almeno in parte solamente dalla vittoria della Coppa Italia. È stata un'annata complicata quella vissuta dalla Juventus, con i bianconeri mai realmente in corsa per lo scudetto ed eliminati prematuramente dalla Champions League. Un deludente rendimento che spingerà il club ad intervenire sul mercato in estate, alla ricerca di rinforzi un po' in tutti i reparti.

Tra le principali lacune emerse nel corso di questi mesi, c'è quella relativa al centrocampo, reparto nel quale la formazione di Allegri ha mostrato non poche difficoltà. Una falla coperta solamente in parte con l'arrivo di Denis Zakaria a gennaio, con la società che, in vista della prossima stagione, vuole piazzare almeno un altro colpo.

Juventus, sogno Milinkovic-Savic

Il nome finito nel mirino del club sarebbe quello di Sergej Milinkovic-Savic, giocatore attualmente in forza alla Lazio. Il serbo è un vecchio pallino di Allegri, che da tempo desidera portarlo a Torino. Tra la Juventus ed il procuratore del biancoceleste ci sarebbero già stati alcuni contatti e, addirittura, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima circa l'ingaggio che andrebbe a percepire il calciatore (attorno ai 4 milioni di euro a stagione per cinque anni). La Lazio, tuttavia, chiede almeno 70 milioni per lasciar partire il giocatore, con il presidente Claudio Lotito che non sembra disposto a sconti. I bianconeri, da parte loro, cercheranno comunque di portare l'affare in porto, forti della volontà del serbo. L'arrivo di Milinkovic permetterebbe infatti di mettere a disposizione di Allegri quel centrocampista di inserimento e qualità capace di portare in dote un buon numero di gol che, ad oggi, manca nell'organico juventino.