Calciomercato Juventus, caccia al vice Vlahovic: due i nomi sul taccuino

Una Juventus scatenata, il cui mercato in entrata, dopo gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, non è ancora finito. I bianconeri, vogliosi di tornare sul tetto d'Italia dopo gli ultimi due campionati chiusi al quarto posto, sono infatti ancora alla ricerca di un vice Vlahovic, dato che Kean, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative, non sembra dare le opportune garanzie a Massiliano Allegri. La Vecchia Signora, nelle scorse settimane, ha fatto alcuni sondaggi per diversi giocatori, che non sono però mai sfociati in vere e proprie trattative. Anche perché l'obiettivo numero uno, per il club di Agnelli, rimane sempre lui: Alvaro Morata.

Juventus, Morata la prima scelta per l'attacco

La Juventus, al termine della passata stagione, non ha riscattato lo spagnolo dall'Atletico Madrid: ritenuti eccessivi, infatti, i 35 milioni di euro pattuiti con i Colchoneros. Ma i bianconeri, a Morata, non hanno mai smesso di pensare: obiettivo del club è quello di acquistarlo ad una cifra ben inferiore a quanto concordato in precedenza, cercando di non andare oltre i 20 milioni. Una soluzione gradita dallo stesso giocatore, che, soprattutto in virtù della stima manifestata nei suoi confronti da Allegri, sarebbe ben felice di fare ritorno a Torino. L'arrivo di Morata, inoltre, permetterebbe al tecnico della Juventus di poter contare su più alternative tattiche data la duttilità dello spagnolo, capace di ricoprire non solo il ruolo di prima punta, ma anche quello di seconda punta e, all'occorrenza, di esterno offensivo.

I bianconeri, nel frattempo, tengono in piedi anche un piano B: Andrea Belotti. Il "Gallo", reduce da una stagione in cui ha segnato otto reti, è infatti attualmente svincolato dopo l'addio al Torino e potrebbe rivelarsi per la Juventus un ottimo colpo low cost. Sull'ex centravanti granata, tuttavia, nelle ultime settimane ha messo gli occhi anche il Borussia Dortmund, che potrebbe avanzare un'offerta al giocatore nei prossimi giorni.