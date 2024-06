Calciomercato Juventus, nuovo flirt con Morata: il possibile scambio

Il futuro di Alvaro Morata, stando alle ultime dichiarazioni dello stesso attaccante, potrebbe essere lontano da Madrid. Lo spagnolo, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad un duro sfogo, affermando di non essere più considerato una priorità dall'Atletico. Parole che, di fatto, hanno apertamente messo sul mercato il giocatore, tornato in Spagna nel 2022 dopo l'esperienza (la seconda) alla Juventus. E proprio i bianconeri sarebbero tornati a manifestare interesse nei suoi confronti, sondando in questi giorni la fattibilità dell'operazione.

Juventus, la carta per arrivare a Morata

Partiamo da quella che sarebbe la volontà di Morata: lo spagnolo, in Italia e a Torino, si è trovato ottimamente nelle due precedenti esperienze (nella prima, dal 2014 al 2016, per lui 27 reti in 93 presenze, nella seconda, dal 2020 al 22, 32 gol in 92 partite) e farebbe ben volentieri ritorno alla Vecchia Signora. Il suo legame con la Juventus l'attaccante non lo ha infatti mai nascosto, neanche quando è approdato in altri lidi. Da parte sua, quindi, ci sarebbe una totale apertura. Apertura che potrebbe arrivare anche da parte dell'Atletico Madrid, detentore del suo cartellino, soprattutto nel caso in cui i bianconeri decidessero di inserire nella trattativa come contropartita Moise Kean: l'ex punta del Paris Saint-Germain era ad un passo dal trasferimento ai Colchoneros già lo scorso gennaio, prima che l'operazione saltasse a causa del mancato superamento delle visite mediche. Ma l'attaccante, che non rientra più nei piani della Juventus, agli spagnoli piace ancora. E trovare l'incastro, con queste premesse, non sarebbe quindi affatto impossibile.

Morata, inoltre, piacerebbe anche al nuovo tecnico bianconero Thiago Motta, che predilige giocatori capaci di svariare su tutto il fronte offensivo ai classici centravanti. Caratteristica che lo spagnolo, nel corso della sua carriera, ha ampiamente dimostrato di avere.