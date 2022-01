Juventus, Vlahovic esclude Morata? Lo spagnolo verso l'addio

Toccherà a Dusan Vlahovic guidare l'attacco della Juventus nella seconda parte della stagione. I bianconeri hanno infatti ormai chiuso per l'arrivo dalla Fiorentina del centravanti classe 2000, che, bonus compresi, approderà a Torino per una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro. Un importante investimento da parte della società, che ha deciso di puntare con decisione sul serbo per dare nuova linfa ad un reparto offensivo troppo sterile fin qui.

L'acquisto di Vlahovic, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, potrebbe portare a qualche altro movimento nell'attacco della Vecchia Signora. Mentre il futuro di Dybala rimane incerto (ma più passano le settimane più si fa probabile un suo addio a parametro zero al termine della stagione), chi sembra già con le valigie in mano è Alvaro Morata, mai davvero decisivo nella sua seconda esperienza in bianconero.

Juventus, Morata verso l'addio

Morata, autore complessivamente fino a questo momento di otto reti in stagione tra campionato, Coppa Italia e Champions League, è a Torino con la formula del prestito di riscatto dall'Atletico Madrid. Riscatto, fissato a 35 milioni di euro, che la Juventus non eserciterà, ritenendo lo spagnolo non più al centro del proprio progetto. L'attaccante, tuttavia, potrebbe lasciare i bianconeri già in questi ultimissimi giorni della sessione invernale di calciomercato: su di lui, già da tempo, ha infatti messo gli occhi il Barcellona, con il tecnico Xavi che lo ritiene il profilo ideale per rinforzare l'attacco della sua formazione. E l'arrivo di Vlahovic, a differenza di quanto dichiarato dall'allenatore Massimiliano Allegri nelle scorse settimane, rende la posizione di Morata non più centrale nello scacchiere bianconero, con i catalani, che però prima di muoversi in entrata hanno bisogno di fare cassa attraverso qualche partenza (in uscita potrebbe esserci Dembelé), pronti a fare un nuovo tentativo per portarlo in Spagna.