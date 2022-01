Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: c'è Nandez per il centrocampo

Non solo Dusan Vlahovic. La Juventus, in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato, sta lavorando ad un altro colpo. I bianconeri, al momento quinti in classifica a -1 dal quarto posto occupato dall'Atalanta, vogliono infatti rinforzare la propria rosa anche nel settore centrale per andare all'assalto di un posto Champions, indispensabile sia per prestigio che per le casse del club. Il nome nuovo, dopo Denis Zakaria, corteggiato a lungo dalla Vecchia Signora, è quello di Nahitan Nandez, attualmente in forza al Cagliari.

Juventus, idea Nandez per il centrocampo

L'uruguaiano, che fin qui, in stagione, ha collezionato diciassette presenze, è infatti uno dei profili maggiormente seguiti dalla dirigenza juventina, che ne apprezza le doti tecniche e caratteriali e la duttilità tattica. I bianconeri, soprattutto in caso di addio di uno tra Arthur e Bentancur, andrebbero all'assalto di Nandez, in uscita dal Cagliari, tentando di portarlo subito a Torino con la formula del prestito del diritto di riscatto. Una soluzione che potrebbe incontrare il benestare del Cagliari, dati anche i buoni rapporti tra i due club.

I sardi, prima di lasciar partire il proprio giocatore, avrebbero però bisogno di trovare un sostituto sul mercato, con il nome maggiormente caldo che sembra essere quello di Amadou Diawara, in uscita dalla Roma ma cercato anche dalla Sampdoria. Una trattativa che, in caso di esito positivo, potrebbe sbloccare anche l'affare che porterebbe Nandez alla corte di Massimiliano Allegri.