Calciomercato Juventus, i cinque obiettivi per l'estate

È una Juventus pronta ad intervenire massicciamente sulla propria rosa, quella che sarà protagonista quest'estate sul mercato. I bianconeri, reduci da un'annata ben al di sotto delle aspettative, chiusa senza alcun trofeo in bacheca e con un deludente quarto posto in campionato, vuole rinforzare con decisione la rosa da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Interventi sono attesi un po' in tutti i reparti, con la Vecchia Signora che vorrebbe chiudere i primi colpi già nelle prossime settimane.

Juventus, gli obiettivi di mercato per l'estate

Per quanto riguarda la difesa, sono due gli obiettivi principali dei bianconeri: Kalidou Koulibaly ed Emerson Palmieri. Il giocatore del Napoli viene ritenuto dalla dirgenza il profilo ideale per raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini, mentre il terzino, seguito da tempo dalla Juventus, andrebbe a rilevare Alex Sandro sulla corsia mancina nello scacchiere di Allegri.

A centrocampo, come noto, il sogno della Vecchia Signora è il ritorno di Paul Pogba, che lascerà il Manchester United a parametro zero. L'affare sembrerebbe in dirittura d'arrivo, considerato anche il forte desiderio del francese di tornare a Torino. Il Paris Saint-Germain, proprio per questo motivo, avrebbe allentato la presa sul "Polpo", così come il Real Madrid, pronto a virare su altri obiettivi.

In attacco, invece, sono due gli innesti che vorrebbe compiere la Juventus. Il primo risponde al nome di Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Psg e seguito anche dal Barcellona, mentre il secondo riguarderebbe il ruolo di vice Vlahovic. In questa direzione il nome più caldo pare quello di Luis Muriel, attaccante colombiano attualmente in forza all'Atalanta che, nel corso di queste stagioni, ha dimostrato di saper essere decisivo anche quando utilizzato part-time.