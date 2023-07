Calciomercato Juventus, gli obiettivi di mercato: un nome per reparto

La stagione alle porte, per la Juventus, dovrà essere quella del rilancio. I bianconeri, reduci da due annate chiuse senza trofei, hanno infatti l'obbligo di tornare a lottare per le posizioni che contano in campionato, provando quanto meno a lottare per quello scudetto cucito adesso sul petto del Napoli. Per farlo, la Vecchia Signora avrà bisogno di operare sul mercato cercando rinforzi un po' in tutti i reparti. Vediamo qual è il primo obiettivo sulla lista della Vecchia Signora per quanto riguarda rispettivamente difesa, centrocampo e attacco.

Gli obiettivi

In difesa, con Leonardo Bonucci ormai messo alla porta e Alex Sandro ormai ai margini del progetto, la Juventus ha bisogno di almeno un innesto. L'obiettivo principale dei bianconeri è Giorgio Scalvini, giovane promessa classe 2003 dell'Atalanta. Il nerazzurro, nell'ultima stagione, ha collezionato complessivamente 34 presenze segnando anche due reti, con il suo rendimento che non è certo passato inosservato alle big. Ecco perché non sarà facile aggiudicarsene il cartellino, valutato attorno ai 30 milioni di euro.

A centrocampo, dove sono in uscita gli "esuberi" McKennie, Arthur e Zakaria e dove, di fronte ad una ricca offerta dall'Arabia, potrebbe lasciare anche Pogba, il principale obiettivo è Franck Kessie, reduce da una stagione in cui ha trovato poco spazio al Barcellona. L'ivoriano, che in Italia ha già indossato le maglie di Cesena, Atalanta e Milan, potrebbe arrivare con la formula del prestito, permettendo alla Vecchia Signora di sobbarcarsi soltanto le spese dell'ingaggio (attorno agli 8 milioni).

In attacco, come ormai noto, la richiesta del tecnico Massimiliano Allegri è Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito all'Inter. Un'operazione che i bianconeri potranno eventualmente chiudere soltanto dopo aver ceduto Dusan Vlahovic, accostato in questi giorni al Paris Saint-Germain.