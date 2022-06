Calciomercato Juventus, due nomi nuovi per Allegri

Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria, seguiti da tempo dai bianconeri. La Juventus, in questi giorni, è molto attiva sul mercato, alla ricerca di rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. La Vecchia Signora, dopo l'ultima deludente annata, chiusa senza alcun trofeo in bacheca, vuole infatti intervenire massicciamente sulla propria rosa e, nelle ultime ore, ha concentrato le proprie attenzioni su due nuovi profili.

Juventus, nel mirino Paredes e Fabian Ruiz

Il primo nome messo nel mirino dalla Juventus sarebbe quello di Leandro Paredes, centrocampista attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Il reparto di centrocampo è quello in cui la dirigenza vuole intervenire con maggior decisione dando vita ad una vera e propria rivoluzione e l'argentino viene ritenuto l'elemento ideale per innalzarne il tasso tecnico. Il giocatore è in uscita dai francesi ed i bianconeri starebbero pensando di proporre uno scambio alla pari con Moise Kean, che la maglia del Psg l'ha già indossata nella stagione 2020-2021 realizzando complessivamente diciassete reti tra campionato e coppe. I due calciatori vengono valutati circa 30 milioni di euro e l'operazione potrebbe far felici entrambi i club, che andrebbero a liberarsi di elementi che non rientrano più nei piani futuri.

La Juventus, inoltre, sta seguendo con attenzione Fabian Ruiz, che non rinnoverà il proprio contratto con il Napoli, in scadenza tra un anno. Lo spagnolo è valutato dai partenopei non meno di 30 milioni, cifra al momento considerata eccessiva dalla Vecchia Signora. In caso di partenza di Adrien Rabiot, seguito da Manchester United e Chelsea, i bianconeri potrebbero però fare comunque un tentativo. Sviluppi, in questo senso, sono attesi già nei prossimi giorni.