Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo: cosa accadrà prima del gong finale

Dopo l'arrivo di Arkadiusz Milik, che ha completato il reparto offensivo, sono tutte concentrate sul centrocampo le attenzioni della Juventus in questi ultimissimi giorni di calciomercato. I bianconeri sono infatti ancora alla ricerca di un regista capace di far compiere un salto di qualità alla manovra bianconera, apparsa troppo spesso prevedibile in queste prime gare stagionali. Diversi, poi, i nomi in uscita, con alcuni giocatori che non rientrano più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri.

Juventus, i possibili movimenti negli ultimi giorni di mercato

In entrata il profilo caldo è sempre lui, Leandro Paredes. La Juventus è da settimane sulle tracce del centrocampista argentino, con la trattativa che si è però fatta lunga e complicata. Il Paris Saint-Germain, al momento, rifiuta la proposta bianconera del prestito con diritto di riscatto, rimanendo fermo sulla propria posizione dell'obbligo fissato a quindici milioni di euro. Una soluzione che il club bianconero potrebbe decidere anche di accettare in extremis, a patto, però, di chiudere prima alcune operazioni in uscita.

In questo senso è ormai certo il passaggio al Monza di Nicolò Rovella, giocatore impiegato da Allegri a gara in corso in queste prime uscite stagionali. In partenza, poi, anche Nicolò Fagioli, che ha appena rinnovato con la Juventus fino al 2026 ma che è pronto a tornare in prestito alla Cremonese, dove, nello scorso torneo, ha conquistato la promozione in Serie A. La Vecchia Signora, inoltre, lavora anche alla cessione di Arthur, ormai ai margini del progetto. Sul brasiliano hanno messo gli occhi Nizza e Sporting Lisbona, con il giocatore che preferirebbe la destinazione portoghese così da poter disputare la Champions League.

In bilico, infine, la posizione di Denis Zakaria: la Juventus non ha ufficialmente messo in vendita lo svizzero, ma, in caso di buona offerta, è pronta a lasciar partire l'ex Borussia Monchengladbach.