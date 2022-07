Calciomercato Juventus, due cessioni per arrivare a Paredes

Un mercato da protagonista, che non si esaurirà agli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. La Juventus, prima del via ufficiale della nuova stagione, che per la formazione di Massimiliano Allegri è fissato per lunedì 15 agosto, quando la Vecchia Signora affronterà allo Stadium il Sassuolo nella prima giornata di Serie A, vuole chiudere almeno altri due colpi in entrata: uno in attacco, dove la dirigenza spera di riabbracciare Alvaro Morata, uno a centrocampo, reparto in cui i bianconeri sono alla ricerca di un regista. E, su questo fronte, il nome caldo, già da giorni, è quello di Leandro Paredes, ormai ai margini del progetto del Paris Saint-Germain.

La Juventus, per arrivare all'argentino, sta lavorando al prestito con obbligo di riscatto, con però ancora una distanza da colmare con la richiesta dei parigini. Il Psg, malgrado Paredes abbia un contratto che andrà in scadenza nel giugno 2023, chiede infatti non meno di 20 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora, al momento, si ferma a 15. Una fumata bianca, tuttavia, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, a patto che la Juventus si liberi di almeno un paio di elementi.

Prima di chiudere per Paredes, il club di Agnelli ha infatti bisogno di liberare qualche slot nel settore di centrocampo, reparto nel quale sono ancora presenti elementi ormai fuori dal progetto. Tra questi Aaron Ramsey e Arthur, per i quali i bianconeri stanno cercando da tempo una nuova sistemazione. Ma attenzione, perché a lasciare Torino potrebbero essere anche Adrien Rabiot, che avrebbe manifestato il desiderio di intraprendere una nuova avventura, e persino Denis Zakaria e Weston McKennie, giocatori ritenuti sacrificabili per arrivare al regista argentino.