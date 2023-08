Juventus, sfuma Kessie: il nuovo obiettivo per il centrocampo

In cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri e della dirigenza bianconera per rinforzare la linea mediana c'era Franck Kessie, centrocampista ivoriano a lungo protagonista nel nostro campionato con le maglie di Atalanta e Milan. Un obiettivo, tuttavia, ormai sfumato: l'ex rossonero, nell'ultima stagione in forza al Barcellona, con il quale ha faticato a ritagliarsi un ruolo da attore principale, ha infatti ceduto alla corte araba accettando l'offerta dell'Al Ahli, che lo ha convinto con un triennale da circa 20 milioni di euro a stagione (ancora da limare, invece, l'accordo tra i due club). Una fumata nera che costringe la Juventus ad andare alla ricerca di alternative, con un nome che, in particolare, sarebbe tornato nuovamente in auge.

L'obiettivo

I bianconeri, sfumato Kessie, avrebbero infatti rimesso nel mirino Thomas Partey, già accostato alla Vecchia Signora un paio di mesi fa. Il ghanese classe 1993 milita attualmente nell'Arsenal, formazione con la quale, nell'ultima stagione, ha collezionato complessivamente quaranta presenze segnando anche tre reti, tutte in Premier League. Partey, per caratteristiche, si avvicina a Kessie: anche lui, così come l'ivoriano, è infatti dotato di una notevole fisicità (185 centimetri di altezza per 78kg) e di grandi doti atletiche.

La Juventus, già in queste ore, avrebbe riallacciato i rapporti con il giocatore alla ricerca di un accordo, mentre soltanto successivamente è previsto un contatto diretto con l'Arsenal per trovare, eventualmente, l'intesa su costi e modalità dell'operazione.