Calciomercato Juventus, Rabiot non va allo United: salta l'arrivo di Paredes?

Sembrava in dirittura d'arrivo ed invece, in queste ore, la trattativa che avrebbe dovuto portare Adrien Rabiot al Manchester United ha subito una brusca frenata, con l'affare, ormai, praticamente saltato. Il francese, ritenuto non più indispensabile dalla Juventus, non ha infatti trovato l'accordo con il club inglese, che ha ritenuto troppo elevate le richieste presentate dall'entourage del giocatore. Ed i Red Devils, salvo improvvisi ripensamenti, considerebbero chiusa la trattativa e sarebbero già pronti a virare su Casemiro, centrocampista attualmente in forza al Real Madrid.

Una brutta notizia per la Vecchia Signora, che aveva messo in uscita Rabiot per accogliere all'interno della rosa di Massimiliano Allegri Leandro Paredes. Con il francese destinato a rimanere a Torino, diventa adesso complicato per la Juventus chiudere per l'argentino, che avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club bianconero. Senza uscite il reparto di centrocampo rischia infatti di diventare troppo affollato e poco senso, anche (e soprattutto) da un punto di vista economico, avrebbe ingaggiare un nuovo giocatore. La speranza del club è che esca allo scoperto qualche nuova pretendente per Rabiot, così come si aspetta che qualcuno venga a bussare alla porta per Arthur, ormai ai margini del progetto bianconero. Altrimenti là in mezzo, dopo il colpo Pogba delle scorse settimane (ma il "Polpo è subito finito ai box a causa di un problema al menisco del ginocchio destro), la Juventus rimarrà così com'è.