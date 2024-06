Calciomercato Juventus, il possibile sostituto di Rabiot

Le strade della Juventus e di Adrien Rabiot, di giorno in giorno, sembrano farsi sempre più lontane. Il centrocampista francese, che nell'ultima stagione ha collezionato complessivamente 35 presenze segnando cinque reti, non ha infatti ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora, con il suo futuro che, di conseguenza, pare ormai essere lontano da Torino. Ed i bianconeri, d'altra parte, stanno già pianificando la nuova annata senza di lui: oltre all'imminente arrivo di Douglas Luiz, la Juventus potrebbe infatti piazzare un altro colpo in mezzo al campo.

Juventus, occhi su Khephren Thuram

Giuntoli, già da tempo, ha messo nel mirino Khephren Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. Il giocatore milita dal 2019 al Nizza, formazione con la quale è cresciuto enormemente nel corso delle ultime stagioni. La richiesta dei francesi per lasciar partire il centrocampista classe 2001 è 25 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe abbassare le pretese puntando sul timore del club transalpino di perderlo a parametro zero, dato un contratto in scadenza nel 2025. Obiettivo della Vecchia Signora, in particolare, sarebbe quello di scendere attorno ai 18-20 milioni o di inserire una contropartita tecnica: in questo senso il nome caldo è quello di Moise Kean, rimasto a secco di reti nell'ultima stagione e già protagonista in Francia nel 2020-2021 con la maglia del Paris Saint-Germain (per lui 13 gol in Ligue 1).

Attenzione, però, alla possibile concorrenza dell'Inter. I nerazzurri, in questi giorni, devono infatti fare i conti con le avances del Bayern Monaco a Calhanoglu, per il quale i bavaresi potrebbero offrire una cifra attorno ai 70 milioni di euro. Ed in caso di cessione del turco, il club di Oaktree potrebbe piombarsi proprio su Khephren Thuram. Motivo per cui la Juventus, adesso, vorrebbe stringere i tempi dell'operazione per non correre il rischio di rimanere beffata.