Calciomercato Juventus, quale futuro per Rabiot?

Aveva praticamente già fatto le valigie quest'estate, pronto a lasciare la Juventus per approdare al Manchester United, ma alla fine, a sorpresa, la trattativa è naufragata e Adrien Rabiot è rimasto a Torino. Il futuro del centrocampista, protagonista con i bianconeri di un'ottima prima parte di stagione con cinque reti segnate tra campionato e Champions League in sedici presenze complessive, rimane tuttavia in bilico. Il giocatore, che nel frattempo si è messo in luce anche ai Mondiali con la sua Francia, con la quale si è laureato vice campione del mondo segnando anche un gol nella prima partita contro l'Australia, ha infatti più volte affermato di non sapere ancora dove proseguirà la propria carriera. Il contratto di Rabiot con la Juventus andrà in scadenza il prossimo giugno e difficilmente, date le elevate richieste economiche del calciatore, verrà trovato un accordo per il prolungamento.

Per Rabiot, dunque, si aprono le porte di un addio a parametro zero a giugno, ma attenzione, perché il francese potrebbe salutare la formazione di Massimiliano Allegri già a gennaio. Su di lui, infatti, ha messo gli occhi l'Arsenal, rimasto sorpreso in positivo dalle prestazioni offerte dal centrocampista sia con la Juventus che con la Nazionale. I Gunners, pur di aggiudicarsene le prestazioni già nella finestra invernale di mercato, sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro, ma dovranno fare i conti con le resistenze di Allegri: il tecnico bianconero, date anche le scarse garanzie offerte da Paul Pogba, fin qui rimasto sempre in infermeria, ritiene Rabiot un elemento essenziale del suo scacchiere e vorrebbe trattenerlo almeno fino a giugno. Da vedere, tuttavia, cosa deciderà di fare la società, che potrebbe accettare di monetizzare qualcosa dalla cessione dell'ex Psg prima di perderlo a parametro zero in estate-