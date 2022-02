Calciomercato Juventus, Raspadori l'erede di Dybala?

È ancora in stand-by la trattativa per il rinnovo di contratto di Dybala con la Juventus. Società e giocatore, malgrado un confronto che va avanti ormai da mesi, non hanno ancora trovato l'accordo per il prolungamento del matrimonio, con il pericolo sempre più concreto che l'argentino possa lasciare Torino a parametro zero al termine della stagione. Una situazione che ha subito fatto drizzare le antenne di numerosi club, pronti ad aggiudicarsi le prestazioni della Joya in vista della prossima stagione. Ad aver messo nel mirino l'attaccante, in particolare, ci sarebbero non solo Manchester City e Tottenham, ma anche l'Inter, decisa ad intervenire nel reparto offensivo in estate.

Juventus, c'è Raspadori se parte Dybala

La Juventus, nel frattempo, si sta guardando intorno per non lasciarsi trovare impreparata di fronte ad un addio del proprio numero 10 ed uno, in particolare, sarebbe il profilo finito nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora: quello di Giacomo Raspadori. Il giocatore del Sassuolo, autore di sette reti e quattro assist fin qui in stagione, sarebbe infatti per caratteristiche il sostituto ideale di Dybala. Dotato di tecnica, abilità nello stretto e fiuto del gol, Raspadori potrebbe essere il partner d'attacco perfetto per il neoacquisto bianconero Dusan Vlahovic, subito in rete all'esordio nel match contro il Verona.

L'eventuale trattativa per arrivare a Raspadori, tuttavia, non sarebbe delle più semplici: la dirigenza neroverde, per lasciar partire il proprio gioiello, potrebbe infatti chiedere una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Ma la Juventus, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sarebbe pronta ad investire con decisione sul mercato.