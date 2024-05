Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con il Napoli?

La stagione appena andata in archivio, per la Juventus, non è stata certo esaltante. Malgrado la conquista della Coppa Italia, competizione nella quale Danilo e compagni hanno superato nella finale dell'Olimpico per 1-0 l'Atalanta, i bianconeri hanno infatti offerto un rendimento deludente, chiudendo il campionato a bassi ritmi dopo un girone di andata su ottimi livelli. Per la Vecchia Signora, adesso, si prospetta una vera e propria rivoluzione, già iniziata, a dir la verità, già nelle scorse settimane con l'esonero di Massimiliano Allegri. Al posto del tecnico livornese, dopo la parentesi Montero, in panchina è atteso Thiago Motta, reduce da una stagione esaltante alla guida del Bologna, condotto fino alla qualificazione in Champions League. L'ex centrocampista, in attesa di mettere nero su bianco il proprio accordo con la Juventus, avrebbe già dato le sue prime indicazioni sul prossimo mercato.

Juventus, scambio Chiesa-Di Lorenzo con il Napoli?

Tra i giocatori non più intoccabili ci sarebbe Federico Chiesa, autore nella stagione appena andata in archivio di dieci reti (nove in campionato e una in Coppa Italia). Il giocatore, al contrario, è invece fortemente stimato da Antonio Conte, che pare sempre più vicino al Napoli. E proprio con gli azzurri potrebbe aprirsi una vera e propria asse di mercato: alla Juventus, infatti, piace e non poco Di Lorenzo, pronto ad intraprendere una nuova avventura dopo l'ultimo deludente campionato dei partenopei. Da qui l'idea di mettere in piedi uno scambio, con Chiesa che approderebbe al Napoli e Di Lorenzo che farebbe invece il percorso inverso. In tal caso, tuttavia, i campani dovrebbero però fornire ai bianconeri anche un conguaglio economico, dato che la Vecchia Signora valuta l'attaccante circa il doppio del terzino.

L'ipotesi, al momento, pare complicata, ma non impossibile, in particolar modo se il Napoli dovesse cedere Kvaratskhelia, che sarebbe già stato cercato dal Paris Saint-Germain. In caso di partenza del georgiano, gli azzurri proverebbero l'affondo per Chiesa, considerato, anche per caratteristiche, il sostituto perfetto dell'ex Rubin Kazan.