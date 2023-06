Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Milinkovic-Savic

Sono giorni di attesa in casa Juventus. I bianconeri, archiviata la deludente stagione 2022/2023, stanno infatti aspettando una risposta da Adrien Rabiot, al quale è stato proposto il rinnovo di contratto a sette milioni di euro l'anno. L'attuale accordo con il centrocampista andrà in scadenza il 30 giugno, con il francese che, in caso di risposta negativa, lascerebbe così Torino a parametro zero. La Vecchia Signora, per non farsi trovare impreparata, ha già individuato quello che sarebbe il sostituto dell'ex Paris Saint-Germain: Sergej Milinkovic-Savic.

La Juventus segue il giocatore della Lazio già da tempo, con l'interessamento che non è però mai sfociato in una vera e propria trattativa. Quest'estate, tuttavia, lo scenario potrebbe essere diverso: il presidente biancoceleste Claudio Lotito, a differenza di quanto avvenuto in passato, non avrebbe infatti chiuso completamente le porte ad eventuali acquirenti. Un cambiamento di prospettiva dovuto al fatto che Milinkovic-Savic andrà in scadenza al termine della prossima stagione, con il patron biancoceleste che, di conseguenza, non vuole correre il rischio di perdere a zero il serbo.

Una situazione di cui sono pronti ad approfittare i bianconeri, disposti a mettere sul piatto 30 milioni di euro più eventuali contropartite tecniche come Nicolò Rovella o Luca Pellegrini. Lotito, tuttavia, preferirebbe al momento solo cash, ma i presupposti per far andare in porto l'operazione, stavolta, sembrano esserci tutti.