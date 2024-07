Calciomercato Juventus, i due sacrifici in uscita

La stagione 2024/2025 della Juventus è ormai ufficialmente iniziata. I bianconeri, nella giornata di mercoledì 10 luglio, si sono infatti radunati alla Continassa, dove hanno iniziato a svolgere i primi allenamenti sotto la direzione del nuovo allenatore Thiago Motta. Un'annata che segnerà una profonda rottura con il recente passato non soltanto per il cambio di guida tecnica, ma anche per i tanti movimenti all'interno dell'organico. Oltre a diverse entrate (già ufficiali quelle di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram), sono attese alcune uscite, con due elementi, in particolare, che potrebbero essere sacrificati per incassare un tesoretto da reinvestire su altri obiettivi.

Il primo giocatore che potrebbe essere sacrificato dalla Juventus è Dean Huijsen, difensore classe 2005 rientrato dal prestito alla Roma, formazione con la quale, da gennaio a giugno, ha messo insieme complessivamente quattordici presenze segnando due reti. Lo spagnolo è finito nel mirino di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, che potrebbero offrire alla Vecchia Signora una discreta cifra per aggiudicarsene il cartellino.

Altro possibile sacrificio è quello di Matias Soulé, reduce dall'esperienza in prestito al Frosinone, con il quale ha segnato ben undici reti nell'ultimo campionato di serie A. L'argentino classe 2003 è corteggiato dal Leicester neo-promosso in Premier League, che sarebbe pronto a presentare un'offerta di circa 30 milioni di euro. Un importante tesoretto che permetterebbe alla Juventus di andare all'assalto di Teun Koopmeiners e Jadon Sancho, giocatori finiti sul taccuino di Giuntoli già da tempo.