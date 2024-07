Calciomercato Juventus, altro colpo a centrocampo

Non solo Douglas Luiz. La Juventus, in queste ore, è scatenata sul mercato e, dopo aver chiuso per l'arrivo del brasiliano dall'Aston Villa, sta per piazzare un altro colpo nella linea mediana. Il nome è quello di Khephren Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. Un profilo che la dirigenza bianconera, volenterosa di mettere a disposizione del tecnico Thiago Motta una rosa capace di lottare per il vertice in Italia e di non recitare il ruolo di semplice comparsa in Europa, stava seguendo già da tempo.

Thuram, nei giorni scorsi, aveva dato il proprio benestare alla destinazione torinese e, in queste ultime ore, ci sarebbe stata una decisa accelerata anche nella trattativa tra i club. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la Juventus avrebbe infatti raggiunto l'accordo con il Nizza sulla base di circa 20 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni di squadra ed al numero di presenze del giocatore con la maglia bianconera. Giuntoli, quindi, sarebbe così riuscito ad abbassare le richieste dei francesi per il centrocampista classe 2001: il Nizza, infatti, mirava inizialmente ad incassare 30 milioni dalla cessione del figlio d'arte.

La fumata bianca, adesso, potrebbe già arrivare nel corso di questa settimana, durante la quale verranno limati gli ultimi dettagli dell'operazione. Per Thuram, per il quale aveva effettuato nei giorni scorsi un sondaggio anche il Milan, è pronto un contratto pluriennale da due milioni di euro a stagione.