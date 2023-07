Calciomercato Juventus, caccia al trequartista: tutti i nomi

Non solo Domenico Berardi. La Juventus, in queste settimane, è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo per aumentare la pericolosità in zona gol della formazione di Massimiliano Allegri. I bianconeri, in particolare, stanno sondando il mercato per individuare un trequartista che possa garantire un buon numero di reti e assist e che possa rappresentare una valida alternativa a Paul Pogba. Diversi i nomi finiti nel taccuino: vediamo nel dettaglio quali.

I nomi per la trequarti

Nella lista di Federico Giuntoli c'è Pablo Fornals, spagnolo classe 1996 attualmente in forza agli inglesi del West Ham e già seguito dal nuovo direttore sportivo bianconero già dai tempi in cui il giocatore militava nel Villarreal. L'ex Malaga andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 e ciò potrebbe permettere alla Juventus di aggiudicarsene il cartellino ad una cifra non eccessivamente elevata.

Altra soluzione low cost è quella che porta a Daichi Kamada, appena svincolatosi dall'Eintracht Francoforte, con il quale nell'ultima stagione ha realizzato complessivamente sedici reti, e cercato anche dal Milan. A giocare in favore del giapponese anche la buona esperienza internazionale accumulata in questi anni con la maglia dei tedeschi, con la quale ha vinto, da protagonista, l'Europa League nel 2022.

In auge, inoltre, potrebbe ritornare il nome di Piotr Zielinski, dal 2016 al Napoli. Il polacco piace ovviamente a Giuntoli, ma De Laurentiis difficilmente si priverà del giocatore se non per una cifra particolarmente elevata. Sullo sfondo, infine, la pista che porta a Yusuf Yazici, in forza nell'ultima stagione al Trabzonspor ma di proprietà del Lille. Il turco, tuttavia, verrebbe eventualmente inserito in rosa come alternativa ai potenziali titolari.