Calciomercato Juventus, non solo De Ligt: chi lascerà Torino in estate

È ormai tutto fatto per il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. Il difensore olandese, nelle scorse ore, ha raggiunto la città bavarese, dove si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra negli Stati Uniti. Nelle casse della Juventus andranno circa 80 milioni di euro (bonus compresi), mentre il giocatore firmerà un quinquennale da 12 milioni. Quella di De Ligt, tuttavia, non sarà l'unica cessione che caratterizzerà l'estate bianconera: altri giocatori sono infatti sul piede di partenza.

Juventus, i possibili partenti

Con le valigie già in mano è Marko Pjaca, nell'ultima stagione in prestito al Torino. Il croato passerà infatti a titolo definitivo alla Sampdoria, con l'accordo tra i due club già raggiunto. In uscita anche il brasiliano Arthur, che non è neanche partito con la squadra per la tournée negli Usa. Il centrocampista non rientra ormai più nei progetti del tecnico Massimiliano Allegri e per lui si cercherà una nuova sistemazione entro la fine della sessione estiva del mercato. Discorso analogo per Aaron Ramsey, negli ultimi sei mesi della passata stagione in Scozia ai Glasgow Rangers, mentre Adrien Rabiot starebbe spingendo per lasciare la Juventus ed intraprendere una nuova avventura.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, invece, l'arrivo di Federico Gatti potrebbe allontanare da Torino Daniele Rugani, per il quale al momento, però, mancherebbero offerte concrete. A sinistra probabile poi l'addio di uno tra Luca Pellegrini ed Alex Sandro. In stand-by, infine, la posizione di Moise Kean: l'attaccante, nella passata stagione, non ha brillato, ma la Juventus, prima di cederlo, deve rimpolpare il proprio attacco con un nuovo innesto.