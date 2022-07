Calciomercato Juventus, De Ligt verso l'addio: il preferito di Allegri per sostituirlo

Difficile immaginare un futuro ancora a Torino per Matthijs De Ligt. Sul difensore è forte il pressing di Chelsea e Bayern Monaco e la Juventus, in queste ore, si sarebbe ormai rassegnata a perdere l'olandese. Anche perché nelle casse del club bianconero potrebbe entrare una cifra tra i 90 ed i 110 milioni di euro: un tesoretto che la Vecchia Signora sarebbe subito pronta a reinvestire, a partire proprio dal sostituto dell'ex Ajax. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza juventina, come quelli di Gleison Bremer e Gabriel, ma il preferito di Massimiliano Allegri, da quanto trapela, sarebbe un altro.

Juventus, Allegri vuole Koulibaly per il dopo De Ligt

Il tecnico bianconero, in caso di partenza di De Ligt, vorrebbe puntare su Kalidou Koulibaly, difensore classe 1991 in forza al Napoli dal 2014. Il senegalese verrebbe reputato dall'allenatore l'innesto ideale sia per le sue qualità tecniche sia per il suo alto livello di esperienza maturato nel nostro campionato nel corso di questi anni. Un profilo che piace anche al club, soprattutto in virtù della situazione contrattuale del giocatore: Koulibaly andrà infatti in scadenza con i partenopei nel giugno 2023 e questo potrebbe permettere alla Juventus di acquistarne il cartellino ad una cifra contenuta, malgrado le pretese del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis che valuta il giocatore attorno ai 40 milioni di euro. Il tempo, però, potrebbe giocare dalla parte dei bianconeri, con il patron azzurro forse costretto a rivedere al ribasso le sue richieste.

La Juventus, già nelle prossime ore, parlerà con Fali Ramadani, procuratore di Koulibaly, per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. Nell'occasione i bianconeri sonderanno il terreno anche per il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic, anch'egli assistito da Ramadani e monitorato da tempo dal club di Andrea Agnelli.